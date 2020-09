Dillian Whyte le devuelve el tiro a Andy Ruiz: "La única batalla que tiene ahora es solo contra la diabetes"

No hay dudas de que los pesos completos vuelven a tener gran parte de los focos porque no solo tiene grandes peleas, sino que además se encuentran lo tiros más picante entre los boxeadores de esta disciplina. Uno de los grandes cruces se encuentra entre Andy Ruiz y Dillian Whyte que semana a semana se lanzan un dardo

El último sábado, el Rocky Mexicano le decía al jamaiquino que deje de jugar el rol de víctima tras caer frente a Alexander Povetkin por KO5 en Gran Bretaña. Además, comentó que ni él ni nadie va apoyarlo ya que no tiene un buen comportamiento con sus colegas.

Pasaron las horas y fue Dillian Whyte quien le devolvió el tiro al américo-mexicano al apuntar contra la salud del excampeón del mundo. Además, explicó por qué Andy Ruiz está tan contento con que él haya caído frente al ruso.

"Andy Ruiz está contento de no tener que pelear conmigo. Está contento de que la única batalla que tiene ahora es solo contra la diabetes. Ya no estoy con él, está contento. La diabetes la puede vencer, pero no puede vencerme a mí", expresó el jamaiquino a IFL TV.

Cabe recordar que Dillian Whyte hizo uso de la cláusula para llevar adelante la revancha con Alexander Povetkin, por lo que no peleará con el ganador de Tyson Fury y Deontay Wilder. Por otro lado, Andy Ruiz podría pelear con Chris Arreola antes de que termine el año.

