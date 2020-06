Juan Manuel Márquez habló de la posibilidad de volver a subir a un ring

Julio Cesar Chávez y Jorge Travieso Arce volvieron al ring para sacarse las ganas y hacer algunas peleas de exhibición para volver loco a todos los fanáticos. De la misma manera, lo hizo Mike Tyson que dijo que quiere hacer lo mismo y a ésta idea se sumó Evander Holyfield. Lejos parecía que Juan Manuel Márquez quisiera volver a subirse a un ring, pero hoy en ESPN dijo que pensaría hacer un combate exhibición.

Dinamita Márquez hizo delirar el boxeo mexicano tras haber logrado ser campeón del mundo en cuatro categorías diferentes. La grandes noches las dio cuando enfrentó en cuatro oportunidades a Manny Pacquiao, a quien pudo vencer por la vía rápida luego de un contragolpe que quedará en la memoria de todos los fanáticos del boxeo.

A Márquez le atrae realizar una pelea exhibición. (Foto: Getty)

A pesar de que se retiró en 2014 tras vencer por puntos a Mike Alvarado, al exboxeador nacional le han preguntado si volvería a pelear con el filipino y dijo en más de una ocasión que no, pero para una exhibición sería otra su postura. "Para mi sería de mi agrado hacer una exhibición y sacarnos el gusanito de volver a pelear", expresó Márquez en ESPN.

Por otro lado, respecto al posible rival no expresó afinidad por ninguno en particular pero no dijo mucho cuando, entre risas, dijeron que pelee con Erik el Terrible Morales. "Yo lo tomaría como una pelea. Hay que tomar lo positivo y lo negativo de hacer eso. Me agradaría. Si entrenara para esto lo haría la cien por ciento. Si se puede ¿por qué no?", dijo el excampeón del mundo.

Por último, Juan Manuel Márquez dijo que si llegar a hacer ese tipo de pelea lo haría con Nacho Beretain, su exentrenador, ya que con él inició su carrera.

Lee También