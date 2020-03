¿Dónde está el Coronavirus en Bogotá? Así se dividen los casos por localidades

La pandemia del Coronavirus sigue dejando datos devastadores en todo el mundo, sobre todo en Europa, donde se cuentan por miles los muertos que hay todos los días.

En Latinoamérica todavía no se ha dado el efecto tan fuerte, y por eso se están tomando todas las medidas necesarias para que el contagio no sea masivo y no genere un grave problema.

En toda Colombia, ya lleva 3 días en marcha el Aislamiento Obligatorio Preventivo para evitar que el contagio se siga propagando, pero cada día sale un nuevo reporte con muchos más casos.

Bogotá, la capital del país, ha sido la más afectada por la pandemia y ya registra 187 casos, por lo cual las alertas están puestas mucho más en la gran ciudad.

Y el Distrito publicó las localidades en que más casos se han presentado, siendo Usaquén la que más ha registrado contagiados con 38, seguido de Chapinero que tiene 30.

Así quedaron distribuidos los casos, registrados hasta el jueves pasado:

#ATENCIÓN Distribución de casos positivos de #COVID19 por localidades en Bogotá, según presentación de la Secretaría Distrital de Salud. pic.twitter.com/TFIy7EnOYQ — Bogotá, D. C. ���� (@Bogota__DC) March 27, 2020

