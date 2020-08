Dtoke confirmó que no será jurado en la Red Bull: "No voy a poder ser objetivo"

El próximo 21 de noviembre tendrá lugar la final nacional de Red Bull Batalla de los Gallos 2020.

Aún sin lugar definido -y seguramente sin público- , los mejores raperos del país se medirán en el evento más importante del año a nivel nacional.

Con muchos regresos y varias figuras de renombre, la del 2020 se prepara para ser una de las mejores ediciones de los últimos tiempos.

Tanto es así, que uno de los mejores jurados de la historia ha bajado su candidatura a la silla para este año.

Dtoke anunció en su stream del día de ayer que no participará de las votaciones de las batallas de la Red Bull.

Dtoke, que venía siendo jurado de varias finales nacionales de Red Bull confirmó en una transmisión de Twitch que no formará parte del jurado.



En el video explica la situación.



¿Te hubiera gustado verlo? #RedBullBatalla ���� pic.twitter.com/5WZHhEvrv4 — Info Freestyle (@InfoFreestyle2) August 2, 2020

"Este año en la RB no voy a ser jurado. Es una decisión que acabo de tomar: estando Papo, Dani, Stuart, Acru, estando todos ellos no voy a poder votar, este año no voy a ser jurado. Perdón por anunciarlo de esta forma, pero no voy a poder ser objetivo", dijo en vivo. ¡Tremendo!

