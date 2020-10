Duras palabras: Carla Giraldo asegura que no la contratan por estar gorda

Carla Giraldo ha sido una de las actrices más destacadas de Colombia y muy reconocida por diversos papeles que ha hecho en la pantalla chica y, obviamente, por su belleza.

De hecho, en el último tiempo ha dado de qué hablar en sus redes sociales ya que, en su cuenta de Instagram, generalmente sube fotos muy subidas de tono, retando a la censura de la aplicación.

Sin embargo, en las últimas grandes producciones que se han hecho en el país, Carla no llegado a ser protagonista y no es muy frecuente verla en el horario prime, lo cual ha causado bastantes preguntas entre sus seguidores.

La actriz decidió romper el silencio y en una entrevista con el programa, 'Lo Sé Todo', dejó clara una de las razones por las cuales no ha sido contratada, lo ha hecho que esté deprimida y con problemas de autoestima.

“Muchas veces me dicen no te podemos contratar porque estás gorda" y asegura que muchas personas, muy crueles, han barrido el piso con ella debido a esta situación.

Y agregó: "No crean que a mí me dan personajes cada vez que quiero. Acá cuesta. Me he sentido discriminada por, a veces, estar bien conmigo misma”.

