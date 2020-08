"Duró más el América en el Mundial de Clubes": Los mejores memes de la 'ruptura' entre Belinda y Nodal

No pasó ni una semana desde que los cantantes Christian Nodal y Belinda gritaron a los cuatro vientos su amor y hoy ya hay sospechas de una posible ruptura, luego de que el compositor mexicano diera pistas en su cuenta de Instagram.

Y es que hace poco menos de una semana, el cantante de apenas 21 años sorprendió al publicar en su cuenta oficial de Instagram un romántico video al lado de la actriz, en el que lucían muy enamorados, entre besos y abrazos.

Incluso, el nacido en Sonora, se animó a declararle públicamente su amor a la intérprete de 'Amor a primera vista' incluyendo la leyenda "Te amo", la cual fue muy criticada por los internautas por la inmediatez con la que la expresó.

Belinda y Christian Nodal iniciaron un repentino noviazgo. (@belindapop)

Es así que esta mañana las redes sociales se estremecieron al percatarse que en la cuenta oficial de Nodal ya no estaba el video con Belinda, además de que los cantantes ya no se seguían en Instagram, por lo que de inmediato lo atribuyeron a la ruptura de su relación y la lluvia de memes no se hizo esperar.

¡YA TAN RÁPIDO! ����



Christian Nodal acaba de borrar sus fotos con Belinda y la dejó de seguir. En una semana le había dicho te amo y planeaba casarse con ella



Se vienen las mejores canciones para la borrachera... pic.twitter.com/jV0HAET6M0 — Analistas (@_Analistas) August 14, 2020

Hay que destacar que nunca faltaron los escépticos que aseguraron que el noviazgo entre Belinda y Christian Nodal se debía a una estrategia de "publicidad" en favor del programa de "La Voz" en el que ambos participan.

Aquí te dejamos los mejores memes de la supuesta ruptura entre Christian Nodal y Belinda:

Dura más una doble que Belinda y Nodal�� pic.twitter.com/tr0O6QJUlk — TorosDeTijuana (@TorosDeTijuana) August 14, 2020

¡NO PUEDE SER!



Cristian Nodal borró sus fotos con Belinda de su Instagram y ambos se dejaron de seguir...



Duró más Chivas en el mundial de Clubes que está relación. pic.twitter.com/Hxf8HzQd0I — Tio Faitelson ®️ (@PutazoFaitelson) August 14, 2020

Belinda y Nodal nos dejaron como �� �� con su relación fake �� pic.twitter.com/A4WHbeBaLb — letioliveros (@letioliveros) August 14, 2020

belinda cuando nodal dijo que apenas llevaban una semana pero ya se quería casar pic.twitter.com/s8BhH6BZkW — Andrés (@abrenesu_) August 14, 2020

Yo riéndome de que nodal se hizo novio de belinda, la misma semana le dijo te amo y que se quería casar con ella.



Yo acordándome que me terminaron el día 10 de la relación y también le dije te amo en la misma semana. :( pic.twitter.com/WQ47nwdY7U — iI⃠s⃠a⃠b⃠e⃠l⃠ (@tortillaconcaca) August 14, 2020

No ha querido probar sus tacos, ya me preocupo el Nodal. pic.twitter.com/orapwUUFoa — Luisito Rey (@LUISlTOREY) August 14, 2020

Duró más la putiza en la combi, que la relación de Nodal y Belinda. pic.twitter.com/Oa0YJfCS19 — Corridos & Bandas (@CorridosYBandas) August 14, 2020

Nodal en este momento. pic.twitter.com/qx4fF883BW — Tio Faitelson ®️ (@PutazoFaitelson) August 14, 2020

Nodal acordándose que hace unos días dijo que se iba a casar con Belinda, y hoy ya la dejó de seguir en Instagram y borró todas sus fotos.



Raza, se vienen unas rolotas cabronas! ���������������� pic.twitter.com/40ErO5w9EI — Yisus el Tuitero® (@UnSinLetras_) August 14, 2020

Nodal dándose cuenta que en una misma semana se hizo novio de Belinda, le dijo te amo y en esa misma semana cortaron. pic.twitter.com/86JYpjBNqd — Tacomedia (@tacomediamex) August 14, 2020

Christian Nodal ayer: Ya quiero vivir con Belinda



Christian Nodal hoy: pic.twitter.com/1AofBqcxyU — INDIRECTAS DEL CHOCOFLAN (@ElChocoflan) August 14, 2020

Belinda ahora que corto con Nodal pic.twitter.com/nHaoEb7Vgg — Carlos. (@CrlosElizondo) August 14, 2020

Christian Nodal ya agarró la peda con el profe Osorio para olvidar a Belinda.pic.twitter.com/64bsdP7chU — Espitia (@JessEspitia7) August 14, 2020

Lupillo Rivera viendo cómo Nodal y Belinda se dejaron de seguir en Instagram:

pic.twitter.com/ukqPYG4izt — Changa Vlogs (@ChangaVlogs) August 14, 2020

El Nodal escuchando Sapito dejando de seguir a Beli y borrando las fotos con ella en insta ☹️ pic.twitter.com/BtiDtrkVSp — •ɢαʀcíα ѕαɴcħez desde ��• (@Sandra_y_Pako) August 14, 2020

Y después de todo el revuelo que se generó en redes sociales con memes y especulaciones, todo parece indicar que Christian Nodal se arrpentió, ya que en su cuenta de Instagram ya aparece de nuevo el video al lado de su amada Belinda.

Todos: ya término el dizque amor de Belinda y Nodal xq ya borraron sus fotos y no se siguen

Ig Nodal: Pues no mis cielas pic.twitter.com/7WwWCnDkWJ — Janet Velasco (@JanetVe60781257) August 14, 2020 #Nodal es el típico puberto qué sé pelean y borra todo y te deja de seguir, vuelven y pone todo otra vez no cabron haga una canción. pic.twitter.com/CRpEpzwqRz — brujyss26 (@brujyss26) August 14, 2020 Yo viendo que de nuevo aparece el video en el Insta de Nodal pic.twitter.com/mUYfER4S0k — Samira David (@SamiraDavid98) August 14, 2020

