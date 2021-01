¡Bomba!: Dustin Poirier hizo historia al noquear por primera vez a Conor McGregor

En Abu Dhabi, Dustin Poirier dio un golpe en el tablero y sorprendió al vencer por KO2 a Conor McGregor en su estreno en el 2021. Además, el estadounidense tuvo el atrevimiento de noquear por primera vez al irlandés en la UFC.

De todos los desenlaces posibles este era el más complicado para que se suceda ya que The Notorious nunca había perdido por la vía rápida. Es más, su última derrota con Khabid Nurmagedov fue por sumisión en 2018.

Sin embargo, en Abu Dhabi, McGregor había comenzado dominando el combate debido a que en los primeros dos minutos había agarrado y llevado contra las paredes al estadounidense. Es más, en los siguientes minutos golpeó y conmovió a su rival, que pudo sobrevivir en la primera vuelta.



A pesar de esto, Dustin Porier comenzó a trabajar abajo y boxeando al rostro. De todas maneras, un cruzado de derecha lo hizo tambalear al irlandés, mientras que con un uppercut mandó a lona para luego atacar y que paren el combate.

La victoria coloca a Poirier ante un nuevo desquite con McGregor o una posible pelea mundialista con Khabib Nurmagomedov. Por otro lado, no sería extraño que el posible combate entre Manny Pacquiado y The Notorious no se de en el 2021.