Los Knicks recibirán a San Antonio HOY jueves 13 de mayo en el Madison Square Garden por la etapa final de la fase regular de la NBA, en un encuentro que puede definir si el equipo de la conferencia oeste se asegura un puesto en el play in o si sigue en riesgo su participación en la próxima ronda. El partido sera transmitido por NBA TV para todo latinoamérica o también podrás seguirlo EN DIRECTO ONLINE a través de NBA League Pass

Los Knicks hicieron una de sus mejores temporadas de los últimos tiempos al conseguir 38 victorias y 31 derrotas, tal es así que, tras la derrota de ayer de los Boston Celtics, el equipo de Nueva York se aseguró su participación en los play off, instancia a la que no llegaba desde el 2013. Además, Luca Vildoza ya firmó su contrato y se incorporará al equipo en el verano, lo que lo convierte en el tercer argentino vigente en la NBA.

La historia para San Antonio todavía no está nada definida. El equipo de Texas ocupa el décimo puesto con un record de 33-36, dos partidos por encima de Sacramento Kings y 2.5 de los Pelicans con tan solo 3 partidos por jugar. En el caso de que consigan vencer al equipo de New York, el equipo de New Orleans quedaría descalificado de la competencia y si los Kings no logran vencer a los Memphis Grizzlies, los Spurs ya asegurarían su puesto en la fase de play in.

El último enfrentamiento entre estos dos equipo fue el 2 de marzo en el AT&T Center cuando los Spurs vencieron por 119 - 93 al equipo Neoyorquino.

Día y horario: ¿cuándo será el partido de New York Knicks vs. San Antonio Spurs?

El partido de New York Knicks vs. San Antonio Spurs por la NBA será HOY jueves 13 de mayo en el Madison Square Garden.

Horario del partido según cada país:

España: 01:30 horas (viernes)

Argentina: 20:30 horas

Uruguay: 20:30 horas

Brasil: 20:30 horas

Chile: 19:30 horas

Paraguay: 19:30 horas

República Dominicana: 19:30 horas

Venezuela: 19:30 horas

Colombia: 18:30 horas

Ecuador: 18:30 horas

Perú: 18:30 horas

México: 18:30 horas

Estados Unidos: 16:30 PT/ 19:30 ET

Transmisión: ¿cómo ver el encuentro en vivo?

Latinoamérica: NBA TV

Estados Unidos: Sin TV

Streaming: NBA League Pass

