UFC 261: USMAN vs. MASVIDAL 2 | VER combate EN VIVO

UFC 261: USMAN vs. MASVIDAL 2 se llevará a cabo el sábado, 24 de abril, en VyStar Veterans Memorial Arena en Jacksonville, Florida. La pelea estelar será la revancha por el campeonato de peso welter entre Kamaru Usman y Jorge Masvidal.

Además, En una emocionante pelea por el título de peso paja femenino, Zhang Weili defiende su cinturón contra Rose Namajunas, y, como si fuera poco, la campeona de peso mosca femenino Valentina Shevchenko se enfrenta a la ex campeona de peso paja Jessica Andrade

UFC 261 marcará el primer evento de UFC con capacidad completa desde UFC 248, en marzo de 2020.

CARTELERA ESTELAR

Campeonato de peso welter: Kamaru Usman vs Jorge Masvidal

Campeonato de peso paja femenino: Zhang Weili vs Rose Namajunas

Campeonato de peso mosca femenino: Valentina Shevchenko vs Jessica Andrade

Peso mediano: Uriah Hall vs Chris Weidman

Peso semicompleto: Anthony Smith vs Jimmy Crute

CARTELERA PRELIMINAR

Peso welter: Alex Oliveira vs Randy Brown

Peso welter: Dwight Grant vs Stefan Sekulic

Peso mediano: Karl Roberson vs Brendan Allen

Peso pluma: Pat Sabatini vs Tristan Connelly

Peso gallo: Danaa Batgerel vs Kevin Natividad

Peso ligero: Kazula Vargas vs Rongzhu

Peso mosca: Aoriqileng vs Jeff Molina

Peso paja femenino: Liang Na vs Ariane Carnelossi

UFC® da la bienvenida a los fanáticos cuando regresa al VyStar Veterans Memorial Arena en Jacksonville, Florida, el 24 de abril con una cartelera apilada encabezada por tres peleas de campeonato. La pelea estelar será una emocionante revancha por el campeonato de peso welter, en la cual Kamaru Usman defiende su cinturón contra el No. 4 Jorge Masvidal. En una muy esperada pelea por el campeonato de peso paja femenino, Zhang Weili se enfrenta a la ex campeona y contendiente No. 1 Rose Namajunas. La campeona de peso mosca femenino Valentina Shevchenko va por su quinta defensa consecutiva del título contra la contendiente No. 1, Jessica Andrade.

No. 3 libra por libra masculino, Usman (18-1, peleando desde Boca Raton, Florida a través de Auchi, Nigeria) inició su campaña de 2021 con una impresionante victoria por nocaut técnico sobre su excompañero Gilbert Burns en febrero. Además de superar a Masvidal en su primer encuentro en julio pasado, Usman también ha logrado victorias sensacionales contra Colby Covington, Tyron Woodley y Rafael Dos Anjos. Usman ahora tiene la vista puesta en asegurar su cuarta defensa del título al demostrar que su primera victoria sobre Masvidal no fue una casualidad.

Masvidal (35-14, peleando desde Miami, Florida) busca el oro en su segunda oportunidad por el título de las 170 libras al entregar otra finalización destacada. Dueño del KO más rápido en la historia de UFC sobre Ben Askren en 2019, también ha logrado espectaculares victorias por finalización contra Nate Diaz, Donald Cerrone y Darren Till. Masvidal ahora apunta a igualar el marcador con Usman y capturar el campeonato de peso welter de UFC.

La pelea de sábado marcará la primera aparición de la No. 3 de ranking libra por libra femenino Zhang (21-1, peleando desde Beijing, China) desde su victoria en la Pelea del Año de 2020 sobre Joanna Jedrzejczyk. Actualmente en una racha de 21 victorias consecutivas, también ha asegurado victorias notables contra Tecia Torres, Jessica Aguilar y Danielle Taylor desde que se unió a la lista de UFC en 2018. Zhang ahora busca eliminar a otra ex campeona para continuar su reinado en la división de peso paja.

No. 4 libra por libra femenino Namajunas (10-4, peleando desde Denver, Colorado) está preparándose para convertirse en la primera peleadora en ganar dos veces el campeonato de peso paja en la historia de UFC. Originalmente presentada como miembro del elenco de la temporada 20 de The Ultimate Fighter, Namajunas ha logrado impresionantes victorias sobre Joanna Jedrzejczyk (dos veces), Michelle Waterson y Paige VanZant. Namajunas ahora apunta a convertirse en la primera peleadora en derrotar a Zhang en casi ocho años para ganar el cinturón de las 115 libras.

La No. 2 libra por libra femenino, Shevchenko (20-3, peleando desde Bishkek, Kirguistán) pelea para continuar su reinado dominante del título contra una de sus oponentes más difíciles hasta la fecha. Invicta desde que pasó al peso mosca en 2018, tiene victorias memorables por nocaut contra Katlyn Chookagian, Jessica Eye y Priscila Cachoeira. Shevchenko ahora espera agregar otra ex campeona de UFC a su currículum y demostrar que, sin duda, es la mejor peso mosca femenino del mundo.

La ex campeona de peso paja y No. 5 libra por libra femenino Andrade (21-8, peleando desde Niteroi, Río de Janeiro, Brasil) inmediatamente tuvo un impacto al llegar a la división de peso mosca al entregar una viciosa victoria por nocaut técnico sobre una de las principales contendientes de la división, Katlyn Chookagian, en octubre. También ha obtenido emocionantes victorias contra Karolina Kowalkiewicz, Tecia Torres y Claudia Gadelha. Andrade ahora compite por convertirse en la segunda peleadora femenina en la historia de UFC en ganar títulos en dos divisiones.

Día y horario: ¿cuándo será el combate de Usman vs. Masvidal por el UFC 261?

El combate de Usman vs. Masvidal por el UFC 261 será este sábado 24 de abril en el VyStar Veterans Memorial Arena, Jacksonville, Florida.

Horario según cada país:

Preliminares:

Colombia, Ecuador, México y Peru: 5 p.m.

Chile: 6 p.m.

Argentina y Uruguay: 7 p.m.

Estelares:

Colombia, Ecuador, México y Peru: 9 p.m.

Chile: 10 p.m.

Argentina y Uruguay: 11 p.m.

Transmisión: ¿cómo ver el evento en vivo y en directo?

En México, puede ver los eventos de UFC en vivo por FOX SPORTS y en UFC Fight Pass y en toda Latinoamérica (excepto Brasil) por ESPN. Además, ESPN+ transmitirá para Estados Unidos.

