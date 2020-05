Eddy Reynoso dijo que con Andy Ruiz tiene algo que defender

"Sin trabajo no hay recompensa", ese parece ser el mantra de Eddy Reynoso quien en su establo tendrá a los dos boxeadores que se llevan todas las miradas de los fanáticos del boxeo mexicano. Uno es Saúl Álvarez, ejemplo de sudor y gloria, el otro es Andy Ruiz, que mostró frente a Anthony Joshua que los tacos y las fiestas fueron su entrenamiento, por lo que el mejor técnico del 2019 deberá demostrar que puede lidiar y sacar lo mejor del Rocky mexicano.

El nuevo técnico The Destroyer habló con Box Azteca sobre la nueva esquina en la que estará y explicó que al estadounidense lo pondrá a usar la cintura y lo enviará a cortar el ring ya que tiene una altura muy baja para los pesos completos.

Reynoso dijo que será clave que Andy Ruiz use su juego de cintura.

"Fui realmente tajante. A mi me gusta trabajar con boxeaodores que tengan disciplina. No me gusta estar perdiendo el tiempo. No me gustaba perder cuando no tenía un nivel o un prestigio y ahorita tengo algo que cuidar lo que me ha costado llegar hasta donde estoy . A mi me gusta trabajar con gente disciplicnada. Lo unico que le pedí que se pusiera todo de su parte y que se disciplinara. No sé si es un boxeador indciplinado porque ya ha sido campeón del mundo", expresó Reynoso quien dejó claro que le exigirá al estadounidense.

Por otro lado, analizó parte de la performance que tuvo The Destroyer frente a Anthony Joshua en Arabia Saudita y explicó que le faltó velocidad para ese combate ya que estaba con sobre un peso innesesario.

"Creo que le puede ganar a quién ea con una preparación con una buena estrategia y con disciplina. Ya probó que le puede ganar a uno de los mejores boxeadores que hay en ese peso y creo que le puede ganar a cualquiera", finalizó Eddy Reynoso al analizar a Andy Ruiz.

Lee También