Dura advertencia: El técnico de Berchelt dijo que Valdez puede sufrir con Eddy Reynoso en su esquina

En nueve días Miguel Berchelt defiende su Título Mundial Súper Pluma frente a Óscar Valdez en Las Vegas, Estados Unidos, en lo que muchos esperan que sea una verdadera guerra sin cuartel. Por otro lado, quien habló de la pelea fue el entrenador del Alacrán, Alfredo Caballero, que dijo que le gustaba más Manny Robles en el rincón de Valdez que Eddy Reynoso.

Hay mucha expectativa sobre lo que sucederá en pocos días en la Burbuja del MGM Grand de Las Vegas cuando los mexicanos choque por el cetro de las 130 libras. Es que no solo se espera una guerra, sino que además un choque de estilo por los entrenadores que tiene cada uno de los boxeadores.

Quien habló de esto fue el técnico de Miguel Berchelt, Alfredo Caballero, y dijo que respetan mucho al rival y que está muy contento de enfrentar a Eddy Reynoso. “Soy amigo de Oscar Valdez, y no puedo perder ante él por muchas razones que las tengo en mi mente. Ganándole Berchelt a Valdez, y yo a Reynoso, nos vamos a poner en lo más alto”, expresó el técnico en conferencia de prensa.

Caballero dijo que está muy contento por enfrentar a Eddy Reynoso. (Zanfer Promotion)

Por otro lado, el entrenador comentó que el también tiene a un gran peleador como Canelo Álvarez, y que este es el primer gran combate para abrirse paso en las grandes ligas del boxeo. A su vez, dijo que van por buen camino y que confía en Berchelt.

La leyenda del box se proclama listo para regresar al ring, y que mejor... ¡CONTRA UN RIVAL ETERNO! ������ https://t.co/a3veka8i5x — Bolavip México (@BolavipMex) February 11, 2021

“Valdez me gustaba más con Manny Robles. Cada boxeador tiene su estilo, y yo me adapto a lo que traen, en mi caso, Berchelt tiene su estilo, Gallo Estrada tiene su estilo, Yamileth tiene su estilo, pero les damos un toque del Caballeros Team”, comentó Caballero al referirse que ve mucho contragolpe en Valdez y que ese aún no es su estilo. Y agregó: “Espero que Reynoso se haya adaptado a Valdez, porque si no, van a sufrir las consecuencias”.

Lee También