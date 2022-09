En el marco del 120° aniversario de la Organización Panamericana de la Salud, Edinson Cavani fue entrevistado por la entidad y allí manifestó porque es un crack dentro y fuera de las canchas; allí se refirió anda salud mental y a un grave momento qué pasó en su carrera deportiva.

"Yo creo todavía en lo que es el amor por la gente, el amor por la persona, el amor por el otro. Cuando uno ayuda con el tema de la salud es porque se trata de algo clave para la vida, de estar sano”, Inició su intervención en la charla que fue registrada por medio de un sentido video.

Además, tuvo una bonita comparativa de que "en el fútbol he dado siempre lo mejor de mí y ¿qué le puedo dejar a la gente? Eso, decir que el fútbol es como la vida. Tenés que hacerlo con el corazón, dar todo. Me parece más que una actitud es una responsabilidad frente a la vida, una responsabilidad que tenemos que tener nosotros”.

La salud es un tema muy importante para el futbolista que desde hace varios años coopera con la OPS, por eso también se refirió al tema de la vacunación contra el COVID-19, y a la atención que la gente le debe prestar a los expertos en salud; para que como él dice todos estén bien.

Una gran revelación en su carrera

"Me pasó después de un partido de fútbol que fue clave e importante en mi carrera. Me sobrecargué de responsabilidad. Fue un momento de mucha ansiedad que te desestabiliza. No me dejó dormir, fue increíble", señaló el deportista sin dar precisión en qué momento de su vida fue, o en qué juego crucial fue.

Ya en cuanto a la parte deportiva, Edinson Cavani, experimentado delantero uruguayo que se prepara para jugar con su selección la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022, recientemente fue anunciado como nuevo futbolista de Valencia, institución e hinchada que lo recibió por todo lo alto.