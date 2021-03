Desgarrador: Cardona contó todo lo que sufrió tras no ir al Mundial de Rusia

Para quienes han seguido de cerca la carrera profesional de Edwin Cardona saben de la calidad de su fútbol, lo importante que ha sido en sus clubes, pero también como la vida le ha negado estar presentes en esos momentos considerados muy importantes para un futbolista.

El hoy jugador de Boca Juniors se perdió el Mundial Sub-20-2011 que se realizó en Colombia, no fue tenido en cuenta para la final de la Copa Libertadores contra River Plate, jugada en Madrid, y, contado por el mismo, la peor decepción de su vida fue no ir al Mundial de Rusia 2018, cuando dos semanas antes le aseguraron que iba a estar.

"Lo más duro que me ha pasado en mi vida fue cuando lo del Mundial (Rusia 2018) porque en su momento me dijeron muchas cosas, personas que en su momento consideraba personas importantes para mi carrera y mi vida en ese tiempo y cuando recibo la llamada de que no iba a ir al Mundial, cuando una semana antes me hicieron venir de acá para allá porque el tiempo de concentración era muy fuerte, eran dos meses casi sin ver a la familia", empezó diciendo Cardona y entrevista con el comunicador y líder espiritual, Chris Méndez.

"Cuando recibo un llamado, un día sábado, nunca se me va a olvidar, yo iba saliendo con mis hijos saliendo de cenar en Medellín, íbamos para la casa. Yo iba en el carro, recibí la llamada y hubo un momento en que el carro se fue solo porque sentí un vacío en mi corazón. Cuando llegué a la casa yo me hice el fuerte, pero cuando vi el primer partido del Mundial, mi vida dio un giro".

Edwin contó que se subió de peso tras esto, se alejó de Dios, no quería saber nada del fútbol, e incluso pensó en dejar de jugar, pero al final gracias a la ayuda de su familia logró rehabilitarse y volver a su mejor nivel.

Acá la entrevista completa:

