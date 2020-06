Edwin Cardona tiene un talento oculto en la casa y su esposa lo contó todo

Edwin Cardona sigue siendo uno de los jugadores más mediáticos del fútbol colombiano y en los últimos días ha dado de qué hablar de lo que será su futuro deportivo, ya que su deseo es volver a Boca Juniors y de su relación con José Pékerman.

Sin embargo, es poco lo que se sabe de la vida el jugador en su intimidad y los detalles de cómo es su vida en familia y más en estos tiempos cuando gran parte de la población está confinada en casa por la pandemia del nuevo coronavirus.

Por esto, el jugador junto a su esposa Carolina Castaño tuvieron una charla más distendida en el programa Alargue de Caracol Radio y allí se reveló un talento que tiene Cardona afuera de las canchas.

"Pudimos compartir un 'día de madres' juntos, tener mucho tiempo que, aunque vivíamos juntos, estábamos absorbidos en un acelere de la vida con todo y menos con lo esencial. Hemos disfrutado mucho tiempo con él acá, en familia, jugando con los niños, ayudando a cocinar, aprender de frijoles", dijo Carolina.

Y luego reveló el secreto: Edwin siempre ha sido muy bueno para dibujar, acá hemos sacado la parte creativa de todos. Aparte de jugar 'Parchis', pintar, Edwin dibuja…". Y él afirmó: "Me gusta mucho, porque a mi papá le gusta bastante el arte. Nunca me había dado por dibujar, ni nada de eso, pero sí me gustaba mucho esa materia cuando estudiaba. Ahorita me puse a hacer dibujos y no pensé que me fuera a salir tan bien, pero ahí la llevamos".

Y Carolina agregó: Dibuja mucho 'Los Simpsons', 'El Chavo', un guayo muy bonito, en un estadio de una tarea que tenía el niño y le quedó muy 'chévere'. Le gustan bastante esos personajes".

Lee También