La sencillez y humildad de Egan Bernal tuvieron un nuevo capítulo este miércoles al ser el embajador de la serie web “Crónica: La ciudad de la desventaja”, que busca hacer visible en Colombia el problema de la desnutrición infantil.

“Cuando uno es niño le cuesta, pero a mí antes de ir a entrenar no me dejaban salir si no me comía los huevos, el queso y el chocolate. Es importante que los papás hagan coger conciencia a los niños de la importancia de alimentarse", dijo Bernal en la presentación de la serie.

Durante las entrevistas que brindó como embajador de los seis capítulos que tendrá esta serie web, el campeón del Tour de Francia confesó cuales fueron sus hábitos alimenticios que lo llevaron a tener las cualidades físicas y técnicas que lo hacen destacarse por encima de los demás.

"Fui criado a punta de sopa de pescado y creo que funcionó. Mi mamá me lactó, así ella estuviera en un supermercado y yo lloraba, no le importaba que hubiera gente", confesó Egan.

El objetivo de esta serie web, que cuenta con el apoyo del pedalista colombiano, es resaltar la importancia de la desnutrición crónica y aguada.

"Nuestra obligación es darle visibilidad a los problemas. Por eso hablamos de ‘La ciudad de la desventaja", resaltó el ejecutivo y puso como ejemplo al campeón del Tour de Francia, quien "a partir de su hogar y del sorbete de cangrejo con mora le muestra al país la fortaleza física y mental", afirmó Carlos Mario Giraldo, presidente del Grupo Éxito y productor de la serie.

