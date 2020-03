Egan Bernal publicó su resultado de prueba del Coronavirus y envió mensaje

El ciclismo fue uno de los primeros deportes en estar en jaque debido al Crononavirus ya que durante el Tour a Emiratos Árabes se empezaron a confirmar los positivos de varios de los participantes.

Este fue el caso, por ejemplo, de Fernando Gaviria, ciclista colombiano, que tuvo la enfermedad, pero afortunadamente ya no tiene ningún síntoma, luego de estar un poco más de dos semanas aislado.

Varios pedalistas de Colombia regresaron al país, tras participar en las últimas competiciones que estuvieron en marcha en territorio europeo, y todos tuvieron que someterse a la prueba del Coronavirus, para saber si estaban contagiados o no.

Egan Bernal fue uno de ellos y, este viernes, comunicó a la opinión pública que su test marcó negativo y envió un mensaje de su situación por medio de sus cuentas de redes sociales.

"Hace ya unos días llegué de Europa y me aislé en mi casa como dicen las autoridades. Después de unos días contacté al ministerio de Salud ya que venía de una zona de alto riesgo de contagio. Ayer vinieron a mi casa a hacerme el control y el resultado es negativo al Covid-19", dijo Bernal.

Y mandó un mensaje: De igual forma seguiré en mi casa, voy a seguir cumpliendo con la cuarentena y apoyando a mi país. Quiero invitar a mi gente Colombiana que no salgan a las calles si no es necesario, no todos tienen los mismos beneficios y comodidades (eso es claro) pero en lo posible estar en casa.

Lee También