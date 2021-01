Egan Bernal contó el complicado problema médico que lo alejó del ciclismo

El 2020 no fue el mejor año para Egan Bernal ya que una dura lesión en la espalda lo privó de pelear por el título en el Tour de Francia, el cual ganó en el 2019, y desde entonces se alejó de las carreteras para enfocarse en la recuperación para esta temporada.

"En cierto momento, no pude aguantar más de cinco minutos sin dolor. Fue complicado, pero se está resolviendo solo y estoy volver a sentirme como un ciclista nuevamente”, contó Egan en una entrevista con La Gazzetta dello Sport.

Sobre su delicada lesión, agregó: "Desde que tengo uso de razón, he vivido con dolor de espalda, pero nunca fue tan fuerte como durante el Tour. La pierna izquierda es más larga, casi 2cm - 1,7cm. Por esa razón, había escoliosis de columna vertebral. Uno de los discos estaba presionando contra un nervio que 'controla' el glúteo y la pierna. La idea es eliminar [el dolor] por completo, pero será un proceso largo”, agregó el corredor colombiano.

Egan también aprovechó para dejar claros su retos de la temporada y aseguró: “Me gustaría mucho. Me gustaría estar allí, sí… Recientemente, en una entrevista que hice en Colombia, me di cuenta de que me estaba preparando para el Tour. Pero el Giro es lo primero en el calendario, y en mi cabeza, la opción número uno es estar al comienzo. Sería especial”.

En entrevista con la @Gazzetta_it @Eganbernal (IGD) indicó que el @giroditalia sería su punto de atención principal en la primera mitad de la temporada. El recorrido del la corsa rosa se presentará en febrero, mes en el que Egan desea regresar a competir si todo va en buen curso. pic.twitter.com/N4yV6c8Hz8 — Goga Ruiz-Sandoval (@BiciGoga) January 15, 2021

Finalmente, muy entusiasmado para lo que será el 2021, dijo: "Me siento bien, estoy súper motivado… No he competido en casi cuatro meses. Cuento con comenzar de nuevo a principios de febrero, incluso si no estaré en mi mejor momento".

