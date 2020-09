Despiadadas críticas a Egan Bernal por quedarse en la etapa 16 del Tour

Toda ilusión de repetir el tiítulo en París para Egan Bernal se terminó el pasado domingo, luego de que no pudiera seguirle el paso a los favoritos del pelotón y cediera 7 minutos y 21 segundos en la meta, lo cual lo relegó definitivamente de cualquier opción de vestirse de amarillo.

"Hoy he perdido toda esperanza de ganar este Tour De Francia, me dejé la piel y unos años de vida. Pero algo dentro de mi ha renacido y me quedo con esto. Con las ganas de volver a mi mejor versión. No se preocupen por mi, que volveré y con más determinación que nunca!! Se lo debo a mi equipo, a las personas que me apoyan, mi país y mi equipo", dijo Egan en sus redes sociales tras la fracción del domingo.

Se esperaba que Bernal ahora hiciera parte de las fugas y peleara por ganar alguna etapa para el equipo Ineos, pero lamentablemente su forma está tan mal que no pudo siquiera seguir el ritmo en la etapa de este martes y llegó a más de 27 minutos junto a los sprinters, quienes son los que más lento suben en la carretera.

Richard tranquilamente podía estar en el top 5 de la general, el puede dar muchísimo más... Que decepción completa Egan Bernal. — Marcelo Guerra (@marceg96) September 15, 2020

Ante esto, en las redes sociales se han visto una gran cantidad de críticas al líder del Ineos y muchos aseguran que su estado no es digno de un campeón y que se actuación deja mucho que desear para el futuro en la escuadra británica.

Egan físicamente pésimo, los eslovenos lo han comido en sopa de principio a fin, por qué el equipo no se dió cuenta de que no estaba a la altura. — Leo (@Leo88523726) September 15, 2020

"Es claro que Egan este Tour no estuvo bien preparado. Ya lo demostró en 2 etapas donde Ineos tuvo que frenarse para no dejarlo atrás. Mal planificado por el equipo. Carapaz no debió ir a desgaste teniendo la posibilidad de pelear el Giro", "Egan ya sabía antes de comenzar el tour que no estaba al 100% era que de un paso al costado desde un inicio", "Richard tranquilamente podía estar en el top 5 de la general, el puede dar muchísimo más... Que decepción completa Egan Bernal", fueron algunos de los comentarios que se vieron en redes sociales.

Si tan solo Egan Bernal hubiese tenido un poquito mas de humildad no seria tan criticado ahora mismo. Aprende de papa Froome calladito y ser el mejor en el momento exacto. — Tomas fernandez (@descifrandoLaR) September 15, 2020

Cabe resaltar que también hay personas que recuerdan las caídas que tuvo Egan y los problemas físicos que lo aquejaron en los últimos días, además que no es una temporada normal y no pudo entrenarse a tope en Europa y que él es un campeón y en cualquier momento podrá volver a ganar un Tour de Francia.

@INEOSGrenadiers @mario_sabato seguro estarán reevaluando la forma de designar Líder de equipo, estarán arrepentidos, Richard Carapaz que cumplió lo dispuesto por el equipo siempre fue superior a Egan, ahora demostró lo que se presumía sobre su forma deportiva vs la de Egan. — diego cuvi torres (@corredordemundo) September 15, 2020

