El CMB le da malas noticias a los fanáticos con la revancha entre el Gallo Estrada y Chocolatito González

Hace unas semanas, en Ciudad de México, volvían a compartir una cartelera Juan Francisco Estrada y Román González en la que los dos se alzaron victoriosos para comenzar a sellar lo que el mundo del boxeo pide: la revancha. Sin embargo, hace unas horas el CMB le dio una mala noticia a los aficionados ya que sancionó a Wisaksil Wangek como rival obligatorio para el Gallo.

El pasado 23 de octubre el mexicano tuvo que batallar frente a Carlos Cuadras luego de haber caído en el segundo asalto. Sin embargo, el nacido en Sonora volvió de la mejor manera al vencer por KO 11 a su compatriota y encarriló nuevamente su camino contra Chocolatito.

Tras la cartelera el propio Eddie Hearn vía Twitter informaba que la revancha se haría el año que viene luego de las grandes batallas que dieron ambos frente a Cuadras e Israel González. Es decir, solo faltaba negociar para que los dos peleadores reciban la bolsa que estaban buscando.

Juan Francisco Estrada deberá enfrentar a Wisaksil Wangek. (Getty)

Sin embargo, según lo informado por BoxingScene.com, en el día de hoy el CMB le ordenó al Gallo Estrada que su próxima defensa obligatoria sea frente a Wisaksil Wangek, a quien venció por puntos en decisión unánime en abril de 2019. "Me gustaría agradecer al presidente Mauricio Sulaimán y al Comité de Campeonatos del WBC por ordenar que esta pelea obligatoria de Estrada contra mí ocurra a continuación, como prometió. Ahora dedicaré toda mi vida a esta pelea para enorgullecer al presidente y al WBC", expresó el tailandés.

Y agregó: "He estado esperando esta pelea desde el día en que perdí mi título ante Estrada el año pasado; y estoy seguro de que lo recuperaré para convertirme en 3 veces campeón mundial del CMB. Me he fijado esta meta dentro de mi cabeza: llevar el fajín del título mundial del CMB a Tailandia”.

Lee También