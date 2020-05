El Concejo Mundial de Boxeo anunció cómo será la vuelta del boxeo

El COVID-19 mandó a todo el planeta a quedarse por un largo tiempo en un confinamiento obligatorio en su casa. De todas maneras, ya comienza a haber resultados positivos con esta decisión, pero todavía no se volvieron a abrir todas ni se sabe cuándo será la fecha. Sin embargo, muchos se preguntan cómo será la reapertura de todas las actividades, entre ellas el boxeo, y el Concejo Mundial de Boxeo comienza a dar una posible respuesta si es que no hay una vacuana para ese momento.

En el día de hoy se realizó el Martes de Café del CMB, pero en su versión virtual, en el que organismo internacional comentó las principales directrices que tendrá su protocolo para volver a realizar las diferentes carteleras del deporte de los puños.

Así fue la vuelta de boxeo a Managua, Nicaragua.

“Se busca que sean las menos personas para reducir el riesgo de contagio y maximizar el éxito de la función. Se tienen pruebas médicas, se llena un cuestionario inicial a cada uno de los participantes, se concentran por 14 días y se monitorean diario con toma de temperatura y medidas generales”, expresó Maurio Suleimán sobre el protocolo.

A su vez, el mandamás del CMB dijo que han hablado con las Comisiones de Las Vegas y California quien han visto con buenos ojos esta propuesta y que ya han hablado con promotores para adecuarse a los nuevos tiempos que se vienen.

Por otro lado, respecto al pesaje y a la conferencia de prensa Suleiman dijo que todo se haría de manera virtual por la aplicación Zoom y que recién al día siguiente se saldría al exterior, mientras que los jueces enviarían su fallo de manera para no estar en el sitio de la pelea. Parece que estos serán las nuevas maneras de realizar boxeo post pandemia.

