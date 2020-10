El Gallo Estrada confesó que tuvo que COVID-19 y contó su experiencia

El próximo 23 de octubre Juan Francisco Estrada retorna al ring para defender su Título Mundial Supermosca CMB frente a Carlos Cuadras y se salir victorioso tendría la revancha contra Román González. Sin embargo, el Gallo fue noticia porque confesó que tuvo coronavirus.

La pandemia provocada por el COVID-19 no para de afectar a todos los países desde marzo, la cual llevó al mundo a ponerse en una cuarentena. Sin embargo, en el comienzo, el campeón del mundo no era afectado por influencia.

A pesar de esto, en el día de hoy el mexicano confesó que hace tres meses estuvo infectado luego haberse hecho la prueba con su mujer. Sin embargo, comentó que ya no la tenía los síntomas cuando le dieron el resultado positivo del test.

. @GalloEstradaOfi en #ESPNKnockOut El Show: "tuve covid y pensé que los dolores eran del entrenamiento y seguí entrenando" pic.twitter.com/pDctYwIm69 — ESPN KnockOut (@ESPNKnockOut) October 1, 2020

"Estaba haciendo ejercicio haciendo fuerza y sentí dolor de cabeza y pensé que era normal del ejercicio. Cuando me hice la prueba que me salió positivo el docto me dijo pues sabes que ponte en cuarentena para que te vayas acostumbrando a cuidar a la mi familia", expresó el Gallo Estrada a ESPN.

Cabe recordar que Juan Francisco Estrada no se presenta desde agosto del año pasado cuando venció a Dewayne Beamon por KOT 9. Por otro lado, frente a Carlos Cuadras será la segunda vez que se enfrente luego de que el Gallo le haya ganado por puntos en decisión unánime en septiembre de 2017.

