La increíble suma de dinero que se debe pagar para ver la cartelera de los hermanos Charlo

El próximo sábado en Connecticut, Estados Unidos, se volverá a ver una nueva cartelera con cinco Títulos Mundiales, la cual será estelarizada por los gemelos Jermall y Jermell Charlo. Sin embargo, para ver la gran velada de boxeo se debe pagar una gran suma de dinero que no llena los ojos de los fanáticos del deporte, quienes tienen otras grandes opciones.

Sin ninguna duda la cartelera del sábado es una de las mejores que se dará en el último tiempo luego de lo que ha sucedido con la pandemia causada por el coronavirus. La misma tendrá a los hermanos gemelos que son campeones del mundo.

Sin embargo, el pago por evento (PPV) para ver esta cartelera tiene un valor de $75 dólares, es decir $1656,48 pesos mexicanos. Obviamente que el fanático de boxeo pagaría por ver la pelea, pero un aficionado del deporte no porque los rivales no se encuentran a la altura de las circunstancias como Fury, Wilder, Canelo, Golovkin o Joshua.

Por un lado, tenemos a Jermell Charlo, Campeón del Mundo Mediano CMB, que enfrentará a Sergey Derevichenko un gran boxeador, pero que a los fanáticos no le llega porque no habla un buen inglés, como GGG, y que no es carismático. Jermall, Campeón Superwelter CMB, sucede lo mismo ya que peleará Jaison Rosario, Campeón del Mundo Superwelter FIB y AMB, es dominicano de perfil bajo para el estadounidense, no como el Rey de los Gitanos o el Bombardeo de Bronce.

Es decir, Showtime, quien organiza esta cartelera, transmitirá una velada sumamente cara cuando el fanático del deporte no solo puede elegir sus combates, sino que también puede elegir por las finales de la NBA, la definición del Copa Stanley de la NHL y el combate de los UFC 253.

