El Perro Bermúdez contó que estuvo a "20 segundos" de ir a ESPN, pero Televisa no lo dejó

Hay voces y relatos que trascenderán generaciones. Enrique Bermúdez tiene la dicha de ser una de las voces más reconocidas alrededor de todo México y gran parte del mundo, por lo que su talento fue requerido por varias empresas con el correr de los años.

En esta ocasión, el Perro reveló una situación que nunca antes había contado, cuando la cadena internacional ESPN lo tentó para formar parte de su staff. De hecho, Bermúdez ya se había decidido por mudarse, pero Televisa le terminó realizando una oferta imposible de rechazar.

"Tuve una oferta muy importante a nivel económico, a nivel de gente que me trató de forma maravillosa en ESPN; estuve a 20 segundos de irme a esa cadena, de ese tamaño fue. Hablé con grandes ejecutivos, a quienes les mando un abrazo, y estábamos a punto", contó el Perro en ESPN, con la evidente sorpresa de los presentes.

#26DeMayoNoSeOlvida una de las derrotas más dolorosas en la historia del Cruz Azul y vs su odiado rival, América...



¡La tenían, eeera suyaa, y la dejaron ir!pic.twitter.com/b6amB2Gwn2 — Enrique Bermudez (@enriquebermudez) May 26, 2020

No obstante, Televisa impidió que la leyenda se mude: "Cuando me voy a Televisa a avisarles que me iba a ir no quisieron, me comentaron que me querían mucho. Las personas que me escucharon me dijeron: '¿Sabes qué, Enrique, en tu empresa no te quieren dejar ir'. Hubo una negociación entre ellos y no me fui", concluyó.

En aquella renovación es que se dio su salida hacia Univisión de Estados Unidos, quienes en aquel momento eran los primos cercanos de Televisa.

