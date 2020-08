El Tino Asprilla dice que no se siente por debajo de Falcao, James y el Pibe Valderrama

Hace muy poco el mundo del fútbol colombiano quedó sorprendido por las declaraciones que había hecho James Rodríguez en una entrevista. En esa charla el hombre con presente en el Real Madrid aseguró que él es el mejor jugador de la historia de la selección cafetera en un hecho que generó mucha repercusión entre exjugadores, futbolistas y periodistas.

Luego de estas palabras, Faustino Asprilla reveló el nombre del jugador que a su criterio se quedaría con la distinción al mejor de la historia y aseguró que sería Willington Ortiz, exfutbolista con pasado en América, Deportivo Cali y Millonarios.

Pero no todo quedó allí. En declaraciones para Directv el Tino volvió arremeter con fuerza y sostuvo que en ese podio de los mejores futbolistas que ha tenido el país, él no se siente por debajo de varios nombres de suma importancia.

"A mí me puede ganar en la Selección metiendo goles, pero jugando al fútbol con lo que yo hice no me siento por debajo de ninguno, ni de Falcao, ni del ‘Pibe’, ni de James", sostuvo.

Asrpilla reconoce que que la historia del balompié nacional es muy grande y por esta razón se mantiene en desacuerdo con lo que dijo James anteriormente. "De ahí a que (James Rodríguez) sea mejor que todos los jugadores que han pasado solo la gente lo puede decidir".

