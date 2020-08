El Tino Asprilla se opuso a James y reveló el nombre del mejor jugador ha tenido Colombia

Mucho eco tuvieron, sin lugar a dudas, las declaraciones que entregó James Rodríguez en una entrevista. El hombre del conjunto merengue sostuvo que él es el mejor jugador que Colombia ha tenido, en un hecho que ha generado varias polémicas y opiniones de varios exfutbolistas.

�� @jamesdrodriguez: "Yo soy el mejor jugador colombiano de todos los tiempos"



�� El volante concedió una extensa entrevista en la que se sinceró y habló de diversos momentos de su carrera. Véala completa aquí: https://t.co/forDhoCxdw pic.twitter.com/tNvs1jaNml — Mi Selección (@MiSeleccion_) August 16, 2020

Teniendo en cuenta esta situación, uno de los históricos delanteros del conjunto cafetero se refirió sobre las apreciaciones de James y en el programa Blog Deportivo emitió su opinión frente a un tema que ha generado repercusión en varios contextos.

"¿Yo qué creo?, pues lo que yo crea no es importante… Si él cree que es el mejor y que lo dicen los números", sostuvo Asprilla. Inmediatamente lo interrumpió Javier Hernández Bonnet para decirle si se encontraba celoso por este asunto y el exdelantero señaló que la historia determinará quién es quién.

"Con lo que hice vivo feliz, hice feliz a mi familia, a mis amigos y por ahí, los poquitos que me vieron jugar, quedaron felices con lo que yo hice. Eso me basta y me sobra", sostuvo.

Luego de su respuesta, la curiosidad aumentó y le consultaron sobre el mejor jugador a su críterio y sin duda lo señaló: "Para mí, Willington Ortiz", remarcó uno de los delanteros más importantes que tuvo el balompié criollo.

