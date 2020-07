El Vaquero Navarrete trató de suave a Inoue y explicó por qué no podría contra él

No hay dudas de que Emanuel Navarrete (31-1-0,16KOs), Campeón Mundial OMB Supergallo, es una de las grandes estrellas del boxeo mexicano y mundial debido a las grandes presentaciones que libró delante de todo tipo de boxeador. Además, con tan solo 25 años ha hecho más defensa que cualquier otro peleador de su tierray pide nuevos desafío como el nombre de Naoya Inoue (19-0-0,16KOs), Campeón Mundial AMB y FIB Gallo.

El Vaquero volvió al ruedo en este 2020 pero peso pluma luego de vencer a Uriel López por KO6 el pasado 20 de junio en los estudios de TV Azteca. "¿En qué peso te vas a quedar? ¿Te vas a quedar como campeón (en súper gallo) o vas a subir a pluma? Dime la neta", le preguntó Julio Cesar Chávez aquella noche, a lo que el joven boxeador le dijo que dependía si el asiático subía a pelear con él.

Navarrete no para de pedir a Inoue. (Jam Media)

Sin embargo, pasaron dos semanas de aquella cartelera y todavía no hay respuesta pero Navarrete insiste con Inoue y lo desafía. "No le veo muchas posibilidades de ganar [contra mí], lo veo muy dócil, suave. No creo que pueda tomar lo que Dogboe soportó, y así que es como un bono. (Inoue) es rápido y tiene buenas combinaciones, pero Dogboe se conectó conmigo y no me hizo daño. Comparándolos, no le doy a Inoue tantas posibilidades (de ganar)", expresó el mexicano a ESPN en lo que fue un tiro directo para el japones.

Por otro lado, el boxeador nacido en San Juan Zitlaltepec dijo que le iría muy bien frente al campeó mundial gallo debido a su ferocidad, voluntad, dedicación y sus puños. Además, expresó que él asumió el desafío contra Dogboe cuando se le temía por el peso.

Cabe recordar que Emanuel Navarrete no solo peleó contra Uriel López hace dos semanas sino que peleó en febrero pasado frente a Jeo Santisima a quien derrotó por KO11. Además, fue el mexicano que más defensas mundialistas hizo en un año.

