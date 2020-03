El asilo político en Estados Unidos desde México, otra víctima que se cobró el Coronavirus

Estados Unidos tuvo que tomar medidas urgentes porque su curva de contagios de Coronavirus se disparó en la última semana: de los 4.567 casos registrados el 16 de marzo, paso a 46.576 siete días después. La administración de Donald Trump determinó una serie de acciones, entre las cuales se incluyó el cierre de la frontera con México para todos los viajes por motivos “no esenciales” durante 30 días.

La decisión fue comunicada el 20 de marzo y significó prohibir el acceso a cualquier persona que trate de solicitar asilo desde la frontera. Esta noticia fue un balde de agua fría para ciudades como Juárez y Tijuana, en donde miles de migrantes esperan para conseguir el permiso legal y mudarse al país del norte.

Entre marzo y junio de 2019, la Oficina del Consejo Estatal de Población de Ciudad Juárez registró entre marzo y junio 6.670 personas que esperaban pasar a Estados Unidos con un trámite de asilo político. La ciudad se ve desbordada por hombres y mujeres que escapan de la violencia de sus países y que aguardan durante meses para presentarse ante las autoridades estadounidenses para pedir una oportunidad que les cambie la vida.

Algunos analistas creen que esta es la primera vez desde la creación del actual sistema de asilo que USA cerró el acceso al mismo, en una clara señal la gravedad de la situación de la pandemia. Para otros, en cambio, Trump aprovechó el contexto para evitar las migraciones desde el sur del continente.

La coyuntura obliga a los migrantes a replantear sus próximos pasos. The New York Times entrevistó a Tania Bonilla, hondureña que, junto a su hijo, escapó de su país perseguida por una pandilla. "Hemos sufrido mucho en el camino, tratando de llegar a este punto y solicitar asilo. Encontrarnos con estas noticias es devastador. Ahora no sé qué voy a hacer. No puedo regresar. Es lo único que no puedo hacer”, relató la mujer que sueña con cruzar hacia El Paso.

Al momento, ni Juárez ni Tijuana cuentan con casos de Covid-19. Sin embargo, "las condiciones de hacinamiento, la falta de higiene y la escasez de suministros médicos garantizan que cuando el virus llegue, se propagará rápidamente y de manera brutal", según Andrea Leiner, enfermera practicante que es directora de planeación estratégica de Global Response.

La sobrepoblación en la zona hace dificil cumplir con el distanciamiento social que recomienda la OMS para evitar la propagación del Coronavirus. En la Casa del Migrante en Ciudad Juárez, el refugio más grande y de mayor antigüedad en la ciudad, reconocieron que no tienen espacio para poner las camas a un metro de separación, como les sugirieron los especialistas.

En la otra punta de la frontera, en Matamoros, las condiciones de vida son similares: unas 2.000 personas viven en tiendas de campaña en una franja lodosa de tierra al lado de la garita que divide los países.

De esta manera, los migrantes tendrán que tomar la difícil decisión de quedarse a esperar que se levante el bloqueo, arriesgar sus vidas en circunstancias riesgosas o volver a sus lugares de origen de donde escapan.

