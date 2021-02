El aviso de Dalma Maradona en Instagram: "Hasta que no estén todos presos no voy a parar"

Hace dos días se cumplieron tres meses de la noticia más triste de los últimos tiempos: el fallecimiento de Diego Armando Maradona.

La muerte del '10' continúa dejando tela para cortar y la historia promete hacerse cada vez más larga.

En las últimas semanas trascendieron varias noticias respecto a la culpabilidad de su entorno por su desaparición física, que involucraron, entre otras personas, al médico Leopoldo Luque, al abogado Matías Morla, a la psiquiatra Agustina Cosachov y el psicólogo Carlos Díaz.

Dalma Maradona, una de las hijas más mediaticas de Diego, respondió preguntas en sus historias de Instagram y fue contundente respecto a esta situación: "Creo que se va a hacer justicia por mi papá! NO VOY A PARAR HASTA QUE ESO SUCEDA! Profesionales de la salud comandados por un HDP! Hasta que no estén todos presos NO VOY A PARAR".

Además, la hija del mejor de todos contó cómo pasa sus días tras su partida: "La respuesta es que tengo días muy tristes y otros un poco mejores. Me hace muy bien estar con mi familia, mis amigos y laburar". ¡Fuerza, Dalma!

27/2/1977. Diego Armando Maradona ingresa por Leopoldo Luque y hace su debut en la Selección ante Hungría. Con 16 años de edad, se transforma en el más joven en vestir la albiceleste.



Aquel día se inició el amor más grande en la historia del fútbol.



Serás eterno, Diego ���� pic.twitter.com/UZFvrFkbBP — Bolavip Argentina (@BolavipAr) February 27, 2021

Lee También