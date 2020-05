El día que Mike Tyson estuvo muy cerca de golpear a Michael Jordan

Mike Tyson es una de las personas con las cuales a nadie le gustaría tener ningún tipo de inconveniente. Con sólo 20 años, se convirtió en el boxeador más joven de la historia en conseguir un título mundial de pesos pesados. Eso fue en 1986 y, dos años después, ocurrió el problema con Michael Jordan.

En aquella época, MJ ya era uno de los mejores jugadores del planeta, pero aún debía conseguir un anillo para sentarse en la mesa de Larry Bird y Magic Johnson. Sin embargo, su popularidad iba en aumento por lo que fue invitado a una cena sumamente VIP, en la que se encontraban famosos de todo tipo y, entre ellos, el boxeador estadounidense.

Tyson se acaba de separarse de la actriz Rovin Givens, por lo que se encontraba en una mala situación sentimental. Con el correr de las copas, comenzó a recordar que Su Majestad había sido uno de los hombres que se había relacionado con ella, por lo que la situación comenzó a tornarse violenta.

Mike Tyson, a sus 53 años, se está preparando para volver a los cuadriláteros, para eventos de beneficencia. IMPONENTE. ������ pic.twitter.com/2VmY2kKSav — DeportesPost (@DeportesPost) May 1, 2020

Según lo explicó Rory Holloway, cogerente de Tyson, en el libro 'Taming the Beast: The Untold Story of Mike Tyson', el boxeador tenía claras intenciones de golpear a Jordan y, tras decirle algunas cosas, MJ pareció que “había visto un fantasma", además de relatar que "quiso levantarse y correr".

Para fortuna de MJ, Tyson terminó dirigiendo sus palabras a Mike Ditka, entrenador de Chicago Bears, a quien calificó de racista: “Fue un circo, de verdad, esa noche. Don King tratando de cambiar de tema. Yo y John tratando de sujetar a Mike. Mike insultando a Jordan y este, vestido bien como siempre, no podía salir de allí lo suficientemente rápido".

