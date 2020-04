El drama que viven los médicos en Colombia

Pareciera mentira pero lamentablemente no lo es y en Colombia algunos hechos de inconciencia son los que deben soportar los médicos en medio del creciente brote por coronavirus en el país. Los considerados héroes, realmente no tienen el reconocimiento debido y en últimos días han sufrido la discriminación de algunos residentes, quienes no valoran la importancia y el riesgo que ellos diariamente tienen.

Según La FM de la cadena radial RCN, se sumó una nueva situación de intolerancia. En Bogotá apareció la denuncia de una enfermera, quien reveló amenazas por parte de sus vecinos. "Me piden que me vaya del barrio que si llega el virus va a ser mi culpa porque soy enfermera. Le dijeron a mi familia que tenían que sacarme lo más pronto posible, o si no que me iban a sacar", sostuvo la mujer que no quiso revelar su identidad por cuestiones de seguridad.

"Ya no ando con uniforme ni con el carnet de la institución porque no sé qué me pueda pasar. Me vengo con mi ropa particular, inmediatamente llego a casa la ropa la echo a lavar y el teléfono le hago la desinfección y me meto a bañar y ahí ya entro en contacto con la gente que convivo", aseguró la profesional de la salud que actualmente vive con el rechazo de sus vecinos.

Lamentablemente esta no es la única situación de rechazo a las personas que diariamente ariesgan su vida por salvar a otros. Con alarma aparecen más intimidaciones en sus lugares de vivienda e incluso en su cotidianidad. Los profesionales de la salud soportan el juzgamiento de algunos habitantes e incluso han sufrido el maltrato psicológico en el momento de comprar algún alimento o tomar algún medio de transporte para acudir a sus lugares de trabajo.

Se espera que esta intolerancia comience a erradicarse ante la pandemia que tiene en vilo al mundo entero. En el terrritorio nacional las cifras no son buenas y en medio de la cuarentena el reportes muestra un alto impacto. Se han confirmado 1569 casos positivos con coronavirus de los cuales se han recuperado 88 personas y han fallecido 46 pacientes.

Lee También