El hilo super viral en Twitter que reivindica a James como figura en el Real Madrid

Para muchos, el capítulo de James Rodríguez con el Real Madrid se resume en un penoso rifirrafe de incomprensión con Zinedine Zidane. Y de allí se desprenden dos versiones de toda esta novela que ya quedó en el pasado: el francés como villano por "ningunear" al '10' o de James como "poco profesional" por no luchar y ganarse un lugar en los afectos de 'Zizou'.

Sin embargo, hay otra realidad del paso de James por España que lo reivindica y es gracias a sus números. Incluso jugando muy poco, el colombiano fue uno de los futbolistas más influyentes de la plantilla apenas jugando un poco más del 50% de todos los partidos que tuvo el Real Madrid desde 2014 hasta 2020.

El usuario @TotalKross publicó un hilo en Twitter bastante completo con estadísticas de James mientras vistió la camiseta 'Merengue'. Allí desvirtuó por completo la versión que asegura que el colombiano fracasó en España. Fue tan bueno que incluso el propio James validó al información, la compartió en su perfil de Twitter y le dio el guiño definitivo con un: "It was not bad (No fue tan malo)".

it was not bad������ https://t.co/z5wmfb3wVZ — James Rodríguez (@jamesdrodriguez) September 28, 2020

Algunos datos relevantes del hilo en Twitter que explica número de James con el Real Madrid:

Primera temporada con el Real Madrid, 14/15, elegido como el mejor mediocampista de LaLiga tras terminar con 29 partidos, 13 goles y 13 asistencias. Temporada 15/16, llega Zidane y sus números no son nada malos: 26 juegos, 17 de titular, 7 goles y 6 asistencias. En sus cuatro temporadas con el Real Madrid: 85 partidos jugados, 62 de titular, 5.400 minutos jugados, 55 goles y asistencias (cada 98 minutos asistía y anotaba). En esas cuatro temporadas, fue el cuarto jugador con más asistencias del equipo y el segundo entre los mediocampistas del club (solo por detrás de Toni Kross). En ese periodo, solo participó del 55% de partidos que tuvo el Real Madrid en LaLiga. Y el dato más contundente de todos. Sus cifras comparadas con otros creativos de LaLiga mientras él estuvo en España (eliminando datos de jugadores mientras James estuvo en Alemania). El sexto jugador más influyente de LaLiga en terminos ofensivos de 2014 a 2020. ¡El sexto jugando el 55% de partidos que jugó el Real Madrid en todos esos años y con muy pocos minutos en la era Zidane!

Lee También