El indirectazo que le mandó el Tino Asprilla al máximo empresario del América de Cali

Hace unas semanas Tulio Gómez habría emitido unas fuertes declaraciones en contra de la Asociación de Futbolistas, un hecho que generó controversia y en el cual un juez de la república le ordenó rectificarse por las acusaciones expresadas por el directivo.

Por el momento, el máximo empresario del conjunto vallecaucano no ha emitido su pronunciamiento y sostuvo que no se encuentra de acuerdo con la institución que dirige Carlos González Puche, quien espera que la Justicia tome cartas en el asunto.

Teniendo en cuenta esta situación, en el programa Blog Deportivo, Faustino Asprilla se manifestó sobre este caso y demostró todo su respaldo al gremio de deportistas.

"Lo que pasa es que esa agremiación 'talla' a todos los directivos, hay unos que se la aguantan de micrófonos para afuera, de micrófonos para adentro los 'talla' porque no les gusta y están acostumbrados a maltratar a los futbolistas", dijo el exdelantero de la selección Colombia.

#ElAnálisisDelTino “El futbolista hoy tiene más oportunidades, antes había humillaciones que hoy no existen. Hoy las agremiaciones tienen mucho poder”: @TinoasprillaH #BlogDeportivo pic.twitter.com/uqJ1147ano — Blog Deportivo (@blogdeportivo) August 21, 2020

El Tino es consciente de la situación y considera que los tiempos han cambiado y que hoy por hoy los jugadores tienen mayores beneficios. "Creo que eso viene desde la 'ley Pele', cuando el futbolista tiene más oportunidades. Pero antes era la humillación de que no te vendo y si te dejo ahí parado toda la vida no puedes volver a jugar… Todo eso se acabó, ya no existe gracias a todas estas cosas", puntualizó.

