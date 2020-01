El luchador que le quiere "arrancar la cabeza" a Canelo Álvarez

En una entrevista exclusiva con Fox Sports, Jorge Masvidal sorprendió a todo el mundo y mostró todas sus ganas de enfrentarse a Canelo Álvarez.

El peleador de artes marciales mixtas estadounidense aseguró: "Para mí no es personal nunca el negocio, no hay nadie que yo odie en el deporte. Hay gente que no me cae bien y que no sería amigo y él sería uno de ellos (Ben Askren)".

Sobre un posible choque contra el boxeador mexicano confesó: "Me encantaría. He sido fanático del boxeo. Sé de boxeo, no al nivel de Canelo".

"A mí me gusta empujarme y lograr las metas, eso sería una de las cosas más cosas que yo pudiera hacer en mi carrera de combate", agregó.

"Quiero pelear con Canelo y voy con todo para arrancarle la cabeza. No es nada personal, pero si entro al cuadrilátero es para acabar con él. No tengo dudas que yo puedo hacer esa noche la mía", sentenció Masvidal.

