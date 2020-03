El mejor freestylero que se ha parido: Todos los Campeonatos de Aczino en su carrera

Ayer se vivió una de las jornadas más emotivas de la historia en el ámbito de las batallas. Aczino, uno de los mayores referentes del circuito, compitió por última vez en su carrera.

Además, Mauricio Hernández se retiró sumando un nuevo título, tal vez el único que le faltaba. Venció en la Final a Chuty y se llevó el trofeo de la primera FMS Internacional que se realiza.

En una batalla donde ninguno de los dos pudo dar el 100% debido al cansancio que les generó un evento de casi 8 horas, el jurado vio como vencedor al mexicano de manera directa.

El freestyle despidió de la mejor manera a uno de los mejores de la historia (o el mejor). A continuación un repaso de todos los títulos que consiguió. En total son 41: 3 Regionales, 18 Nacionales y 21 Internacionales. Una animalada.

- 2009 | 2 vs 2 Street Freestyle

- 2009 | Regional Perros Callejeros

- 2010 | Bronx Warriors

- 2010 | Nacional Perros Callejeros

- 2010 | Nacional 2 vs 2 Street Freestyle

- 2010 | Versatil War 2

- 2012 | Eligere 1

- 2012 | Eligere 1.1

- 2012 | La Rebelión de los Mc's

- 2012 | Red Bull Batalla de los Gallos (Nacional)

- 2014 | Red Bull Batalla de los Gallos (Nacional)

- 2015 | BDM Deluxe Internacional

- 2015 | Supremacía MC (Internacional)

- 2015 | God Level Fest

- 2015 | Red Bull Batalla de los Gallos (Nacional)

- 2017 | God Level Fest

- 2017 | Masacre Musical

- 2017 | Regional Big Battle

- 2017 | Rap Tico Fest

- 2017 | Copa Camet (Internacional)

- 2017 | Red Bull Batalla de los Gallos (Regional)

- 2017 | Supremacía MC (Internacional)

- 2017 | Pangea (Internacional)

- 2017 | Red Bull Batalla de los Gallos (Nacional)

- 2017 | Red Bull Batalla de los Gallos Internacional

- 2017 | BDM Deluxe Internacional

- 2017 | Batalla de Maestros Pandillas (Internacional)

- 2018 | Double AA (Internacional)

- 2018 | Freestyle Pepsi Competition (Internacional)

- 2019 | Ghetto Dreams League (Internacional)

- 2019 | Supremacía MC (Internacional)

- 2019 | God Level Fest 3vs3 (Fecha 1 - Internacional)

- 2019 | Titanes del Freestyle 2vs2 (Internacional)

- 2019 | Battle Music Festival (Internacional)

- 2019 | God Level 2vs2 All Stars (Internacional)

- 2019 | FMS México

- 2020 | Ghetto Dreams League (Internacional)

- 2020 | FMS Internacional

