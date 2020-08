El meme del ratero de la combi ocasionó chispazos entre David Faitelson y Ricardo Puig

Los hechos de inseguridad en el país no cesan ni cuando el foco de atención está puesto en la pandemia por el coronavirus. Seguramente por esa razón fue que los pasajeros de la combi que transitaba por el Estado de México decidieron hacer justicia por mano propia y atacar ferozmente al asaltante que los paró.

Con el correr de las horas, el video de ese frustado hecho delictivo se hizo viral. Y no solo eso, sino que también llegó a las redes sociales, donde aprovecharon para diseñar divertidos memes que todavía son furor y tendencia en una plataforma tan reconocido como lo es Twitter.

David Faitelson fue uno de los que utilizó esas imágenes para bromear con el golpe que le dio Cuauhtémoc Blanco en Puerto Jarocho años atrás. Pero parece que no generó risas en todos, porque Ricardo Puig citó su publicación y le dedicó unas palabras buscando la concientización en algo tan inquietante.

"Qué pena tu poca sensibilidad a un tema de país tan delicado. Tal vez, si vivieras en México -cosa que hace años ya no haces- o si tu amigo no trabajara para León, reaccionarías distinto... Y digo tal vez porque es probable que tampoco así", lanzó el reportero de ESPN desde su cuenta personal.

Que pena tu poca sensibilidad a un tema de país tan delicado @Faitelson_ESPN.



Tal vez si vivieras en México -cosa que hace años ya no haces- o si tu amigo no trabajara para @clubleonfc reaccionarías distinto...



Y digo tal vez porque es probable que tampoco así... https://t.co/hsrDEYeell — Ricardo Puig (@puig_ricardo) August 6, 2020

Fiel a su estilo, Faitelson no se calló: "Puede que tengamos una percepción diferente sobre la sensibilidad en algunos temas. Espero que lo respetes. Si vivo en México o no, es relativo. Paso gran parte de mi semana entre un país y otro. Y si tengo un amigo en León, pues es algo que no te importa".

En efecto no me importa David, pero sería la única forma de entender que alguien como tú insista en defender una “broma” desafortunda por decir lo menos.

Los asaltos, la violencia y el miedo que provoca hace rato que son el peor problema del país.

Viniendo tanto lo habrás notado. https://t.co/v3siRDM1SP — Ricardo Puig (@puig_ricardo) August 6, 2020

"En efecto no me importa, David, pero sería la única forma de entender que alguien como tú insista en defender una broma desafortunada, por decir lo menos. Los asaltos, la violencia y el miedo que provoca hace rato que son el peor problema del país. Viniendo tanto lo habrás notado", cerró Puig.

Lee También