El mensaje de Carolina Cruz dedicado a los que la critican

La hermosa modelo colombiana, Carolina Cruz subió una polémica foto a su Instagram personal con un objetivo principal.

La mujer nacida en Tulia quiso dedicar un posteo a todas las personas que se encuentran criticandola fuertemente.

"No mires las faltas de lo demás o lo que los demás han hecho o dejado de hacer; observa lo que tú has hecho y has dejado de hacer", fue el mensaje para sus defractores.

En el posteo, los usuarios demostraron su respaldo y algunos siguieron criticandola a pesar de las circustancias.

Lee También