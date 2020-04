El mensaje de Juan Manuel Santos a Colombia en medio de la crisis por la pandemia

El expresidente Juan Manuel Santos ha cumplido una de las promesas que hizo cuando dejó su cargo y es el hacer uso de su buen retiro. Por so son pocas las declaraciones o acciones que ha hecho el política desde hace más de un año cuando se fue de la presidencia y llegó su sucesor Iván Duque, con quien después del empalme de gobierno tampoco ha tenido ninguna comunicación. Sin embargo, en medio de la crisis por la pandemia, decidió hablar.

Santos estuvo en varios medios, hablando de la situación por la pandemia de Coronavirus ya que envió una carta, junto a otros líderes de la región, al Fondo Monetario Internacional para que sea analizada la situación de Latinoamérica por el virus. “Si la pandemia no es abordada adecuadamente, podría convertirse en uno de los episodios más trágicos de la historia de América Latina y el Caribe”, dice en la misiva entregada al ente internacional.

Santos le recordó a Iván Duque que si lo necesita, estará siempre a su disposición.

Obviamente, Santos fue consultado sobre cómo se ha manejado la pandemia en Colombia y afirmó: "Desde el comienzo, el presidente Duque sabe que me tiene a su entera disposición. En estas circunstancias lo que hay que hacer es rodear a las autoridades, al Gobierno, y cuando me necesite, ahí me tendrá. Son situaciones en las que uno tiene que hacer caso omiso a cualquier diferencia política o conceptual. En estas circunstancias, a los gobiernos hay que rodearlos. Lo mejor que los que mandan manden, sean responsables y acatarlos. No opinar”, indicó en una entrevista con Blu Radio.

Oyendo a Juan Manuel Santos en @rcnradio. Tiene razón en que en Latinoamérica, en la crisis actual, no ha habido ningún liderazgo ni ninguna intención de cooperación entre países. Muy latinoamericana esa actitud de 'cada quién sálvese como pueda'. — Jaime Romero (@JaimeRomeroL) April 16, 2020

Así mismo, el exmandatario aprovechó para enviarle un mensaje al presidente Duque, y dijo: "Duque sabe que en estas circunstancias me tiene a su lado, si me necesita ahí estaré, porque cualquier opinión mía sobre el Gobierno va a ser malinterpretada y ahora hay una incertidumbre inmensa. Entre menos complicaciones se generen pues mejor, porque no queremos ahondar en problemas".

Finalmente, el exmandatario retomó la carta y dio uno de los puntos más importantes: “Se necesita una coordinación global más sólida entre las autoridades de la salud para mejorar la capacidad de realizar pruebas, tratar y aislar a los pacientes, y desarrollar una vacuna que será la única solución definitiva para la pandemia de covid-19. Las compañías farmacéuticas deben ayudar a los países con materiales reactivos para ampliar el número de testeos y con acceso libre a la tecnología para producirlos".

