"Pasaba horas viendo tus videos, con la ilusión de ser como tú": Falcao a Diego

Todo el mundo del fútbol sigue en shock luego de que se conociera la noticia de que Diego Armando Maradona murió, a los 60 años, luego de sufrir un paro cardiorespiratorio y hallado sin vida en su casa en Tigre, lugar donde se recuperaba de una operación en su cabeza.

Son millones las muestras de amor que ha recibodo su familia y la memoria del genio del fútbol mundial, que fue campeón del Mundial de México 1986 y luego subcampeón en Italia 1990.

Maradona fue el ejemplo futbolístico de miles de jugadores de fútbol y uno de ellos fue Radamel Falcao García, la estrella de la Selección Colombia, quien compartió muchos momentos con Diego en vida.

"Eterno. Desde muy niño siempre fuiste mi ídolo. Recuerdo que pasaba horas viendo videos tus videos, con la ilusión de algún día ser jugador profesional como tú. Cuando tuve la oportuidad de compartir contigo, me di cuenta de tu gran corazón. Me sorprendía que me tratabas como si me conocieras de toda la vida. Marcaste mi vida con tu cercanía y tu cariño", escribió 'El Tigre', en su cuenta de Instagram.

Y luego dijo: "Tu legado permanecerá por siempre. Gracias por todo Diego, gracias por permitirnos disfrutar de tu talento en el campo de fútbol. Te extrañaremos. Mi abrazo fuerte a su familia y a todo el pueblo argentino en estos momentos".

