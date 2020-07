El palazo que le metió Michael Ortega a Iván René Valenciano

Michael Ortega estuvo de invitado en el Caribbean Show, programa de televisión en el cual se defendió de las críticas que viene lanzando Iván René Valenciano.

El futbolista se encuentra en el fútbol del extranjero y reaccionó a los dardos que el ahora comentarista le tiro con respecto a un posible regreso al Junior de Barranquilla.

"Está hablando de dinero, eso me gusta. Es más, yo le puedo pagar el doble de lo que está ganando en este momento para que maneje mi carro. Ya sabes, el doble de lo que estás ganando", le respondió Ortega.

Michael se presentó sorprendido y aseguró que erán amigos y que no ha recibido ninguna llamada pidiendo disculpas.

"No sé qué le pasa conmigo, yo no le hecho nada; solo ayudarlo. No tiene soporte para decir lo que está diciendo", aseguró.

