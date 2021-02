"El papá de las gallinas": Leider Preciado saludó a Santa Fe y se acordó de Millos

En la celebración de los 80 años de Independiente Santa Fe, varias figuras e ídolos que pasaron por el 'Expreso Rojo' le enviaron saludos al club en el día de su cumpleaños, entre esos, uno de los más queridos, Leider 'Calimenio' Preciado.

El delantero tumaqueño que tuvo cuatro etapas vistiendo la camiseta de Independiente Santa Fe, con sus goles, amor, respeto y pasión por la camiseta del 'Cardenal', se ganó el cariño y hasta idolatría de los hinchas Rojos.

Tras el mensaje de cumpleaños al equipo de sus amores, el video tuvo un final feliz para los santafereños, pues Preciado sacó entre risas su propia versión de una de las canciones que le dedicó la barra brava azul en el 2004 tras la muerte de su hermano.

"Grande mi 'León', te quiero. De parte de Leider 'Calimenio' oh oh oh, Leider 'Calimenio' oh oh oh, papà de las gallinas oh oh oh".