El perro que conquistó las redes redes sociales por sus distintos usos del cubrebocas

Lavarse las manos, estornudar en el brazo, no darse la mano y mantener la distancia son algunas de las recomendaciones más comunes de los especialistas para contener la propagación del Coronavirus. Mientras médicos e infectólogos aparecen en los medios de comunicación para platicar del tema, en un divertido video de Tik Tok, esta vez fue un perro el encargado de "hablar" sobre la prevención del virus.

El uso de cubrebocas es una de las herramientas utilizadas para evitar el contagio, pero su utilización genera dudas. Por eso, la usuaria Salma Barrientos de Puebla hizo un posteo en la incipiente red social en el que mostró a su mascota explicando para qué y cómo se usa. La publicación tuvo 19 mil likes y 106 comentarios.

Con el sonido original de jimmymarketi, el perro respondió con el barbijo en el hocico: “El cubrebocas aquí significa que no me quiero enfermar”. En la escena siguiente, el animal apareció con el elemento de prevención en los ojos y explicó: “El cubrebocas aquí significa que el gobierno no hace nada”.

Por último, contestó con el tapaboca en el lomo y narró: “El barbijo aquí significa que mi sistema inmunológico me respalda”. La secuencia generó tanta ternura que fue imitada por otros usuarios que utilizaron sus perros para entretener al resto en medio del confinamiento por la pandemia.

Según especialistas veterinarios, ni perros ni gatos son fuente de infección del virus y tampoco pueden enfermar. Por otro lado, se recomienda higienizar a los animales cuando vuelvan de pasear por las calles: tanto las patas, como el hocico.

