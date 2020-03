El polémico mensaje de Ricardo Salinas Pliego sobre el coronavirus

El empresario mexicano Ricardo Salinas Pliego no dudó en dar su opinión sobre las medidas que la Oganización Mundial de la Salud (OMS) estuvo tomando desde el inicio de la pandemia del coronavirus, y sus dichos generaron polémica.

El dueño del Grupo Salinas fue crítico: afirmó que el aislamiento social y el freno de las actividades económicas será lo que causará la crisis en el país. "Significa hambre y el origen de diversos problemas sociales, en donde la delincuencia se verá incrementada," declaró.

Además, dijo que el mexicano "no vive de un sueldo, no vive de sus ahorros, no vive del gobierno, la inmensa mayoría vive al día". Se han tomado medidas en el país para evitar la propagación del Covid-19. Un ejemplo es lo que se implementó en CDMX, en donde desde el lunes se cerraron negocios y comercios, además de gimnasios, cines, teatros, zoológicos, bares, centros nocturnos y eventos públicos o privados de más de 50 personas, entre otros.

Con respecto a esto, Salinas Pliego delcaró la frase que generó polémica: "Como van las cosas, parece que no moriremos por coronavirus, pero sí vamos a morir de hambre".

“Estamos mal, las calles vacías, todo cerrado, escuelas vacías, hoteles vacíos, restaurantes vacíos, esto no puede ser, la vida tiene que continuar”, agregó.

