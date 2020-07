El presidente de Golden Boy dio una noticia que no agradará a los fanáticos de Canelo

Pasan los meses, los días y las horas pero nada se sabe del futuro rival de Saúl Álvarez para combatir a puertas cerradas en septiembre de este año. Sin embargo, el presidente de Golden Boy Promotion descartó cualquier tipo de pelea grande para el Tapatío para un 2020 atípico para él y el mundo del boxeo.

El mexicano se en encuentra en Estados Unidos a puro entrenamiento para no llegar con deficiencias para su próximo combate. No solo está con la bolsa, sino que además se mantiene en forma con diferentes ejercicios en el gimnasio como en el ring.

Canelo Álvarez aún no tiene rival para septiembre. (Jam Media)

Sin embargo, a pesar del trabajo en el que él se mantiene enfocado, no se ha conocido ninguna noticia respecto a su rival para el septiembre de este año. De todas maneras, se han barajado diferentes nombres como David Lemiux, David Benavidez, Jaime Munguia y Caleb Plant (nombrados por ESPN) a Sergiy Derevyanchenko (informado por Mike Coppinger) para que peleen con él.

A pesar de que estén estos candidatos el presidente de Golde Boy Promotion, Eric Gómez, dijo que no podrán traer a ninguno de los campeones del mundo, pero que tienen algunos interesantes peleadores. "No creo que podamos atraer a ninguno de los campeones y una pelea de Golovkin no puede ocurrir ahora debido a esto", expresó el empresario a Bonxing Scene.

Por otra parte, Gómez comentó que a Saúl Álvarez (53-1-2,36 KOs) le preocupa como se lleva adelante el tema de pautas por lo que "le explicaremos todo y le dejaremos que haga su llamada".

