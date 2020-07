El promotor de Tyson Fury le dijo a Wilder que no ponga excusas y que se prepare para la revancha

Aunque falta mucho para que se vuelvan a enfrentar, comenzó la guerra de tiros entre Tyson Fury y Deontay Wilder. Sin embargo, en el día de hoy quien habló fue Frank Warren que salió a contestarle al Bombardero de Bronce luego de las acusaciones que le dio su hermano menor contra el británico.

Es que esta semana Marsellos Wilder dijo que su hermano había terminado con seria lesiones luego de la pelea con Fury y expresó que se debieron a que el equipo del Rey de los Gitanos le puso objetos contundentes para hacerle daño en la cabeza a nacido en Carolina del Norte.

Warren le dijo que no ponga excusas y que pelee la revancha. (Getty)

"Hablando de excusas, Tyson en la primera pelea nunca salió con ninguna excusa, nunca se quejó, lo que debería haber hecho", expresó en Frank Warren, promotor de Tyson Fury, a Sky Sports. Y agregó que "Nunca se quejó del resultado. Nunca se quejó de que tuvo que perder, en el transcurso de seis meses, 11 piedras de peso".

A su vez, el empresario dijo que nunca vio que a su boxeador quejarse por el largo tiempo de inactividad, sino que se mantuvo enfocado en su objetivo que era regresar a ser campeón del mundo. Además, dijo que es un gran admirador de Deontay Wilder, pero pensó que se había avergonzado por las excusas que dio tras la pelea, en referencia a que dijo que perdió por el traje que había usado para entrar al ring.

"Es mejor que no digas nada. Solo sigue adelante. Ve a la revancha y demuestra que todos están equivocados. Esa será su oportunidad de hacerlo. Espero que no lo haga. No creo que lo haga, pero cualquier cosa puede suceder en el boxeo cuando tienes grandes pegadores. Él es un gran pegador", finalizó Frank Warren.

Lee También