El representante de Ryan Garcia explicó los motivos de la pelea con Óscar de la Hoya

Mañana por la noche regresa el boxeo de la mano de Golden Boy Promotion cuando se enfrenten Vergil Ortiz y Samuel Vargas. Sin embargo, la idea de Óscar de la Hoya era regresar el pasado 4 de julio con Ryan García, quien declinó la oportunidad lo que generó una pelea entre el peleador y el promotor en las de sociales.

En conversaciones con ESPN, Guadalupe Valencia, representante del joven boxeador, explicó cuáles fueron los motivos que llevaron al crucen entre ellos. “Ryan se molestó porque Oscar lo criticó públicamente. Esto no debería haber pasado. Él es el promotor, él es peleador y debemos trabajar juntos”, expresó el agente de Garcia.

Valencia explicó Garcia se molestó con de la Hoya por las críticas que le hizo en las redes sociales. (Getty)

Según Valencia, al boxeador de Eddy Reynoso le molestó que haya salido a criticarlo en Twitter. Además, dijo que son situaciones que no deberían el promotor y peleador, pero que la reacción de Ryan fue normal ya que debía salir a contestar.

Guadalupe Valencia, representante de @KingRyanG , habló en #ESPNKnockOut El Show de la relación entre Ryan Garcia y Golden Boy pic.twitter.com/8d6VZeS0vw — ESPN KnockOut (@ESPNKnockOut) July 23, 2020

“Ryan no tiene ningún interés de pelear con ellos. El interés de él es pelear en el ring y buscar rivales que muevan su carrera, no uno más y otra pelea. Por eso no le gustaron los rivales que le ofrecieron para los primeros (días) de julio”, explicó Valencia.

Por último, el representante de Ryan Garcia dijo que no quieren debatir con Óscar de la Hoya y Golden Boy Promotion si ellos toman o no buenas decisiones. “Nosotros queremos que pelear con los rivales que el público quiere ver a Ryan enfrentar”, finalizó.

Lee También