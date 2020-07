Sorprendente cambio del expadre Linero se hizo tendencia en redes y él respondió

El Padre Linero siempre ha sido una figura pública en los últimos años debido a que su mensaje de la palabra de Dios era transmitido de formas muy distintas a las convencionales y es muy querido entre sus seguidores.

Además, no hace mucho tiempo, el hoy presentador del canal Caracol TV dejó de ser sacerdote para iniciar una nueva vida, lejos de la Iglesia, pero siempre con Jesús en su corazón.

Sin embargo, este jueves, el expadre se hizo tendencia en las redes sociales por su cambio físico extremo ya que en la actualidad se ve demasiado flaco y algo 'dejado', lo cual generó muchos comentarios y memes.

Mijos ¿Betico Linero está a dieta o está extrañando la comida de la casa cural? pic.twitter.com/DmMi8OYZ8C — María (@MamaDeYisus) July 9, 2020

Muchos lo asociaron a que ahora Linero estaría en constante actividad sexual, tras dejar la iglesia, otros comentaron que estaba deprimido, pero al final fue él mismo quien se encargó de responder a sus críticos.

Me "peluqueo" cuando se acabe la pandemia. Por salud he logrado bajar 44 Kg. Ya estoy investigando para mi próximo libro: #ComoMequitéEstePesoDeEncima — Alberto Linero (@PLinero) July 9, 2020

"No, nada que ver. Bajar de peso ha sido de lo mejor que me ha pasado. Es preferible todos estos comentarios y estar sano, que la obesidad que me hace daño. Estoy feliz de estar flaco, y no me motilo hasta que se acabe esta vaina", dijo Linero. Y luego agregó: "Me "peluqueo" cuando se acabe la pandemia. Por salud he logrado bajar 44 Kg".

Lee También