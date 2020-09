El streamer Momo le mandará una carta documento a Vorterix por una acusación de Santi Maratea

La mañana empezó movida para la comunidad de Twitch. Y todo se debió a un tuit publicado por el reconocido Momo.

El streamer realizó una denuncia pública contra Vorterix y su programa "Generación perdida" luego de que estos pasaran al aire su canal de Youtube mientras acusaban a un tocayo suyo de acciones ligadas a la pedofilia.

"No conozco Momos que sean inteligentes. Es un Momo facherito, trabadito, bebotea sin parar. Hay un video que hace un vivo con una chica de 13 años. ¿Cuánto tiene Momo? 21, 22, 24. Parece un coordinador de Porto (boliche) o tarjetero de algún boliche", dice antes de interrumpirse a si mismo percatándose de que quien aparecía en pantalla no era el antes mencionado.

El de La Plata no tardó en hacer su descargo público: "Me acusaron de pedofilo en vivo porque Vorterix y #SantiagoMaratea se equivocaron de persona. Me calumniaron públicamente porque ni siquiera chequearon la información, para luego decir que se equivocaron de persona. Mañana será enviada la carta documento con mis pretensiones".

Quien también estudia abogacía contó los pasos a seguir y advirtió al medio: "Desde ya les voy avisando que no solo voy por el resarcimiento económico por afectar mi imagen y carrera. Se les va a terminar esa impunidad de la cual piensan que gozan".

Por último, notificó que ya se había comunicado con su defensor y escribió: "Estoy yendo al estudio a firmar la carta documento que en breve les va a estar llegando. Se les vienen excelentes noticias y para mi también". ¡Picante!

