Mucha fuerza para ella: Elizabeth Loaiza anunció que tiene cáncer

Elizabeth Loaiza es una famosa modelo e influencer colombiana, ex participante del reality show 'El Desafío' que se ha hecho famosa por todo su trabajo en el modelaje y publicidad debido a su gran belleza.

Últimamente ha sido noticia por algunas publicaciones polémicas en las cuales vendía material sanitario exclusivo, entre otras controversias propias de su vida cotidiana en las redes sociales.

Sin embargo, este jueves comunicó una muy mala noticia ya que aseguró que tiene cáncer y todo después del lamentable suceso en el cual perdió un bebé que venía en camino.

"Un día estás bien y al otro día tienes cáncer. Es duro, súper duro oír una noticia de esas. Uno nunca se imagina que después de llevar una vida sana, hacer ejercicio, alimentarse bien y obrar de buena manera en la vida, te vaya a pasar algo así", empezó diciendo en un largo mensaje en su cuenta de Instagram.

Y finalmente dijo: "Ahora solo queda esperar la decisión del Dr. mañana acerca de cual será el procedimiento a seguir. Gracias a Dios no ha hecho metástasis en ningún lado pero, es de mucho cuidado. Trato de ser fuerte!!!. Trato de no derrumbarme!!!. Trato de pensar todo el día algo que me enseñó mi mamá: “TODO PASA”. Mucha fuerza para ella.

Lee También