Ella estaba en clase virtual por zoom y su madre apareció sin ropa

Zoom explotó en esta época de coronavirus. Es una aplicación donde se pueden hacer videollamadas grupales. Se utilizan mucho para dar distintas clases entre profesores y alumnos. Y, claro, siempre pasa algo que no está planeado.

Un ejemplo es lo que le pasó a una familia de Estados Unidos. Una chica estaba escuchando su clase virtual hasta que su madre, sin esa intención, se apareció por atrás sin ropa.

La señora, muy cómica, se encargó de contarlo todo en su cuenta de Facebook. "Fue literalmente el momento más humillante de mi vida. Veo esos videos de personas en Internet y no lo creo. Y ahora simplemente me sucedió a mí. ¿Debería escribir una nota de disculpas a todos los padres? ¿O debería fingir que no sucedió?", empezó.

Y agregó: "Practicar el distanciamiento social durante tanto tiempo te hace sentir que estás solo en esto. Cuando, de hecho, cada uno de nosotros está aprendiendo esta nueva forma de vida (…) Espero que otros padres aprendan que está bien no ser perfecto, que todos estamos haciendo todo lo posible para equilibrar tantas cosas en este momento".

Sin dudas, esta historia fue más que fea en el momento, pero no saben que les quedó una anécdota espectacular para contar en cualquier reunión.

+ El video de la madre contando todo:

