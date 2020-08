Ella se hizo la linda le hizo un desayuno y terminó boleteada por Mike Bahía

Mike Bahia y Greeicy Rendón continúan dando mucho de qué hablar. Luego de la boleteada que le pegó el cantante a su pareja, otro episodio más de sus intimidades fue expuesto a todos sus seguidores en las redes sociales.

Mike se había levantado y se dirigió a la cocina para ver el desayuno que le habían preparado. Silenciosamente se acercó a la estufa y allí muy sorprendido señalo: “El desayuno que me hace mi mujer; no sé qué es todavía”, sostuvo.

Mientras trataba de entender lo que le habían preparado, decidió oler para luego decir que su primera comida del día estaba quemada. Al mismo tiempo y a unos metros de distancia se encontraba Greeicy respondiendo las preguntas de una entrevista.

Él decidió no interrumpirla. De inmediato subió su descubrimiento en una historia con el objetivo de que ella se diera cuenta.

Minutos más tarde ella se percató de lo ocurrido y confesó que se había equivocado. "Yo me levanté temprano, tenía que trabajar. Me arreglé, puse hacer un cafecito, le llevé un café puse hacer una avenita pero empece hacer las entrevistas y me desconecte y ahora veo las historias. Háblame pues de esta avena, uy no qué vergoña. ¿Me boletiaste no?"

